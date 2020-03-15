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Önce koronavirüs şimdi de bu!

İnternette dolaşan fırtınanın bulutlarının içinde uzay gemisine benzeyen garip bir silüetin bulunduğu video internette çok sayıda tıklanma aldı

İlginç / 15 Mart 2020 Pazar 17:35
Önce koronavirüs şimdi de bu!
Video için tıklayın

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına yayılan koronavirüs ve bir çok kötü olayın etkisiyle 2020 özellikle sosyal medyada felaketler yılı olarak görülüyor. İnternette yayılan bir video da 2020 ile ilgili benzer yorumlara sebep oldu. 

Bir internet kullanıcısı tarafından paylaşılan video sosyal medya da hızla yayılarak milyonlarca tıklanma aldı. İlginç videonun içeriğinde ise fırtına bulutları içinde beliren uzaylıları akla getiren garip bir silüet görünüyor. 

Çok sayıda yorumda alan video sosyal medyayı da ikiye bölmüş durumda. Gelen yorumların bir kısmı videonun montaj olduğunu söylerken bir kısmı da '2020'de kıyamet mi kopacak' diye sordu.

Sosyal MedyaKoronavirüsKıyametÇin

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