Oda TV saatlerdir 'Onlar' hakkında tek haber girmedi!

İki ismin tutuklanmasının ardından önce peş peşe haberler yapan Oda TV “Barış”lardan çabuk vazgeçti. Soner Yalçın'ın devlete ihanet eden sitesi Pehlivan ve Terkoğlu hakkında 24 saatten fazladır hiç haber yapmadı. Son 72 saatte Pehlivan ve Terkoğlu hakkında sadece bir haber giren Oda TV'nin bu tavrı şaşkınlık yarattı.



SONER YALÇIN NEREDE?



Sitenin imtiyaz sahibi Soner Yalçın'ın yaşananların ardından ortada görünmemesi ise soru işaretlerini arttırdı. İstihbarat ile ilgili de kitapları bulunan Yalçın'ın MİT personelinin deşifre edilmesinin cezasız kalmayacağını bilmiyor olması mümkün değil. Yani Soner Yalçın iki ismi bilerek ve isteyerek ateşe atmış olabilir. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Oda Tv'nin bu tavrı karşısında ne yapacağı ise merakla bekleniyor.



BEYAZ GAZETE TEK TEK AÇIKLAYACAK!



Bu arada Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Oda TV'de attığı skandal manşetleri ve eski twitlerini hafta boyunca Beyaz Gazete'nin hazırlayacağı Oda Tv dosyasında bulabileceksiniz. Takipte kalın.

