KKTC'de korona virüs vakası artıyor

KKTC'de bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşına yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti.



Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydeden Pilli, korona virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.



Kaynak : İHA

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