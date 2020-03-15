USD (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37 EURO (Alış - Satış) : 7,11 - 7,13

KKTC'de korona virüs vakası artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, 4 kişiye yapılan korona testinden birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Dünya / 15 Mart 2020 Pazar 08:26
KKTC'de korona virüs vakası artıyor

KKTC'de bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşına yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydeden Pilli, korona virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Sağlık Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı