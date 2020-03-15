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İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi

Sağlık / 15 Mart 2020 Pazar 18:36
İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi

İtalya'da üç hafta önce patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 20 bin 603’e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809’a yükseldiğini kaydetti.

Dün 1966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2335’e ulaştığını duyurdu.

Bugünkü ölü sayısı, "bir günde kaydedilen en yüksek sayı"
Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.

Borelli, vatandaşlara "sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları" tavsiyesinde bulundu.

Diğer Avrupa ülkeleri de İtalya’nın uyguladığı yöntemleri hayata geçiriyor

Yüksek Sağlık Kurulu (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, Kovid-19’dan etkilenen diğer Avrupa ülkelerinin de virüsle mücadelede İtalya’nın uyguladığı yöntemleri hayata geçirdiğine vurgu yaptı.

Başbakan Giuseppe Conte'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Lombardiya Bölgesi'ne yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranında sınıra yaklaşılması sebebiyle ayrı önem verdiği belirtildi.


İtalya

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