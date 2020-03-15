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İmamoğlu ünlü radyocuyu hedef gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' programında kendisine sorulan bir soruya tahammül edemedi.

Siyaset / 15 Mart 2020 Pazar 15:34
İmamoğlu ünlü radyocuyu hedef gösterdi

Radyo dünyasında Gezegen Mehmet adıyla bilinen Mehmet Akbay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini hedef gösterdiğini iddia etti.
  
Mehmet Akbay İmamoğlu'na tepki göstererek 'Sayın İmamoğlu'na sorduğum soru; “PKK ile kol kola olan HDP ile neden kol kolasınız?” sorusuydu. Bu sorunun hiç bir yerinde Kürt halkına terörist iması yok. Kendisi sorumu kasıtlı olarak çarpıtarak; “Sen Kürt'lere terörist diyorsun” diyerek beni hedef gösterdi' açıklamasında bulundu.

Sosyal MedyaEkrem İmamoğlu

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