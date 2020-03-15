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Hilal Kaplan: ODA TV'nin yaptığı karşı istihbarat hamlesi gibi

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Beyaz TV'de yayınlanan Pınar Işık Ardor'un moderatörlüğünü üstlendiği 7. Gün programına konuk oldu. Kaplan MİT mensuplarını deşifre eden ODA TV'nin skandal haberini "karşı istihbarat hamlesi" olarak niteledi.

Televizyon / 15 Mart 2020 Pazar 13:57
Hilal Kaplan: ODA TV'nin yaptığı karşı istihbarat hamlesi gibi
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Libya'da şehit olan MİT görevlisine ait bilgi ve fotoğrafları deşifre ettiği gerekçesiyle, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.


KARŞI İSTİHBARAT HAMLESİ

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan Beyaz TV'de yayınlanan Pınar Işık Ardor'un moderatörlüğünü üstlendiği 7. Gün programına konuk oldu. Kaplan ODA TV'nin skandal haberi için dikkat çeken bir açıklamada bulunarak ODA TV'nin yaptığı 'karşı istihbarat hamlesi gibi' Soner Yalçın'ın bunu bilmemesi mümkün değil çıkışında bulundu.

Julian Assange örneği

Kaplan, ODA TV üzerinden yapılan gazetecilik engelleniyor eleştirilerine de Wikileaks'in kurucusu Julian Assange örneğini verdi.

Gazetecilik yapılamıyor diyen arkadaşlara iki tavsiyem var diyen Hilal Kaplan 'Bir: Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'deki büyükelçilikten nasıl yaka paça çıkarıldığının fotoğraflarına ve şu an nerede olduğuna baksınlar. İkincisi de; Guardian, İngiliz istihbarat teşkilatının bazı bazı operasyonlarını yayınlamak üzereydi bunun bilgisini alan istihbarat Guardian'ı bastı haberlerin olduğu bütün diskleri bodruma indirerek İstihbarat görevlileri başlarında beklerken gazeteciler matkaplarla o hard diskleri yok etti. Eğer Guardian devam edip yayınlamış olsaydı bu haberi almadan onların başına gelecek şey buydu' açıklamasında bulundu.



 

Hilal KaplanSabah Gazetesi

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