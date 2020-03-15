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Grup toplantıları iptal edildi

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

Siyaset / 15 Mart 2020 Pazar 11:54
Grup toplantıları iptal edildi

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Corona virüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı. Kaynak : İHA

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