Flaş! Koronavirüste ölü sayısı artıyor!

İtalya



Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.



İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.



İngiltere



İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti.



Bu gelişmeyle ülkede Kovid-19'a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21'e ulaştı.



İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, 'Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek.' ifadesini kullanmıştı.



Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.



Endonezya



Republika gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi'de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi'nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi'nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'e yükseldiğini kaydetti.



İspanya



Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.



Kovid-19 vakalarında ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Kovid-19'un çıkmasından bu yana 'en hızlı artış' olarak dikkati çekti.



İran



İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e, vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi. Ölenler arasında lösemi hastası olduğu öğrenilen 3 yaşında bir çocuk da bulunuyor.



Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.



Korona virüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.



Ekvador'da ilk ölüm



Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.



Ülkede Covid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.



Andramuno ayrıca 3 yeni coronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador'daki Covid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.



Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya'dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat'ta yapılan kontrolde Covid-19 taşıdığı tespit edilmişti.



Moritanya'da ilk vaka



Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.



Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip coronavirüs olduğu belirlendi.



Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.



Moritanya'nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.



Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.



Kıtadaki 189 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.



Fransa



Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.



Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.



Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.



Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.



ABD



ABD'de teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Covid-19 vaka sayısı 1678 oldu.



Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.



ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.



33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.



Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.



Guatemala'da da ilk vaka görüldü



Bu arada bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala'da da ilk korona virüsü vakası görüldü.



Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, coronavirüs taşıyan kişinin İtalya'nın kuzeyinden ailesiyle birlikte geldiğini söyledi. Giammattei, 'Bu kişiyi ailesiyle birlikte uçaktan iner inmez hastaneye götürmüş olmamız sevindirici.' ifadelerini kullandı.



Kolombiya



Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı da ülkede Covid-19 taşıyanların sayısının arttığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada biri başkent Bogota'da olmak üzere ülkede 3 yeni vakanın görüldüğü ve sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.



Çin



Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi.



Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi.



Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879'a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541'e çıktı.



Diğer yandan Çin'e gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen Covid-19 vakası 7 artarak, 95'e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da ise vaka sayısı 137'ye çıktı.



Japonya



Japonya'da korona virüsü vak'aları bin 423'e ulaşırken, ölü sayısı da 28'e yükseldi.



Yunanistan



Yunanistan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi.



İsrail



İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurdu.

