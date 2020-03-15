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Cumhurbaşkanlığı'ndan 4 yeni korona önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında 4 bakan video konferansla koronavirüse karşı önlemleri konuşmak üzere toplandı

Güncel / 15 Mart 2020 Pazar 19:56
Cumhurbaşkanlığı'ndan 4 yeni korona önlemi

Cumhurbaşkanlığı yeni korona önlemlerini açıkladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ile video konferansla katılım sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

9 ÜLKEYE UÇUŞLAR 15 MART SAAT 24.00 İTİBARIYLA DURDURULACAK

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

GURBETÇİLER İÇİN SON GÜN SALI

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00’e kadar tamamlanacaktır.

ÜLKEYE DÖNEN VATANDAŞLAR İÇİN 14 GÜN KARANTİNA

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır." denildi


Sağlık BakanlığıCumhurbaşkanlığıDışişleri BakanıUlaştırma ve Altyapı BakanıRecep Tayyip Erdoğan

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