CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki zimmet skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

CHP'li Yalova Belediyesi'nde yaşanan ve Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden alındığı, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yanı sıra, muhasebe sorumlusu Reşat Elgin'in de aralarında olduğu 17 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Bekir Bilgi; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 sayfa mektup göndermesinin ardından 11 Mart 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren'e ifade verdi. Bilgi ifadesinde Yalova Belediyesi'nin 30 milyon lirasının Fidanlar Market'te çalışan 5, Efe Tur'da çalışan 1 kişinin hesapları üzerinden kaçırıldığını, söz konusu paraların büyük kısmı Efe Tur'un yazıhanesine bırakıldığını ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e verildiğini anlattı.







Ödeme emrini ben aldım

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Bilgi'nin 11 Mart 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren'e ifade verdiği öğrenildi. Bekir Bilgi ifadesinde; usulsüz şekilde Yalova Belediyesi'nden çıkarılan paraların Fidanlar Market'te çalışan Taner T., Hakan Ç., Emrah G., Engin Ö. ve Beytullah B.'nın hesaplarına yatırıldığını, Efe Tur'da çalışan Sinem Ç.D.'nin adına yazılan ödeme emirlerini de kendisinin aldığını, Sinem Ç.D.'nin aldığı paraları Efe Tur'da bıraktığı açıkladı..

