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CHP kongresini ertelemedi

CHP'den bir skandal hareket daha! Herkese akıl veren CHP, korona virüs tehlikesini görmezden geldi.

Siyaset / 15 Mart 2020 Pazar 12:02
CHP kongresini ertelemedi

Corona virüs nedeniyle yurt genelinde bir çok tedbir alınırken herkese akıl veren CHP, kendi kongresini ertelemeyerek bu tehlikeyi görmezden geldi.

CHP'nin 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi Beşiktaş'ta gerçekleştirildi.

Umreden dönenler için tweet dahi atan partinin kendi kongrelerini ertelememeleri bu kadarına da pes dedirtti.


Beşiktaş

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