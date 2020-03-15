CHP kongresini ertelemedi

Corona virüs nedeniyle yurt genelinde bir çok tedbir alınırken herkese akıl veren CHP, kendi kongresini ertelemeyerek bu tehlikeyi görmezden geldi.



CHP'nin 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi Beşiktaş'ta gerçekleştirildi.



Umreden dönenler için tweet dahi atan partinin kendi kongrelerini ertelememeleri bu kadarına da pes dedirtti.







14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongremiz Beşiktaş'ta gerçekleştiriliyor. İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu da kongreye katılarak bir konuşma yaptı ve kadın üyelerimize başarılar diledi. pic.twitter.com/IbhNhcjBGs — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) March 15, 2020