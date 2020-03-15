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Birgün gazetesi yazarından büyük iki yüzlülük

Birgün gazetesi yazarı ve yazı işleri müdürü İbrahim Varlı Koronavirüs’ten kırılan İtalya’ya övgü üzerine övgü yağdırırken vaka sayısının düşük olduğu Türkiye’ye ise nefret kustu.

Güncel / 15 Mart 2020 Pazar 10:58
Birgün gazetesi yazarından büyük iki yüzlülük

15 Temmuz Darbe girişimininin başarısız olmasına üzülen Suriye'nin Türkiye'nin Vietnamı olacağını savunan İbrahim Varlı iki yüzlü tutumuyla bu kadarına pes dedirtti.

Avrupa'da Koronavirüs'ün merkezi olan İtalya'yı öven Varlı “Dayan İtalya, bugünlerde geçecek” dedi. İtalya'ya büyük hassasiyetle yaklaşan Varlı söz konusu Türkiye olunca nefret kustu. Birgün gazetesi yazarı Sağlık Bakanı'nın övülmesinden rahatsızlığını dile getirdi ve “iki aydır önlem almayıp virüs yok diyerek işi safsaklayan Sağlık Bakanı günde iki kez açıklamalar yapınca pek bir başarılı bulundu. Sağlık Bakanı çok iyi çalışıyor övgüleri havada uçuşuyor. Koca bir hastaneler zincirinin sahibi giden bir ücretsiz aşı yaptırmaya kalkın bakalım” diye yazdı. Varlı'nın bu sözleri hükümet düşmanlığından Türk olduklarını bile unuttular şeklinde yorumlara yol açtı.

HükümetTürkiyeİtalyaSağlık Bakanı

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