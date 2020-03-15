Ankara valisi açıkladı! Başkent'te korona alarmı

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların karantinada tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Şahin, gece yarısından itibaren hummalı bir çalışmayla yurtları umreden dönen vatandaşların gözlem altına alınması için hazırladıklarını belirtti.



'1700 CİVARINDA DAHA VATANDAŞIMIZI BEKLİYORUZ'



Yurtlarda şu ana kadar yaklaşık 1800 vatandaşı misafir etmeye başladıkları bilgisini paylaşan Şahin, '1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık. Burada üç yurt müdürlüğünün kullandığı binalar, öğrencilerin de tatilde olmasından istifade edilerek karantina için tahsis edildi. Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlarımızdaki boş kapasitelere aktarıldı.' dedi. Şahin, bu süreçte üzerlerine düşen görevi fedakarca yerine getiren tüm kurumlara teşekkür etti.



'RİSKİN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLDİ'



Yurtlarda gözlem altına alınan hiç kimsede koronavirüs görülmemesi umudunu dile getiren Şahin, 'Buradaki vatandaşların karantinaya alınması, onların hastalıklarının olduğu anlamına gelmez. Riskin bertaraf edilmesi için böyle bir uygulamaya gidildi.' dedi.



'SEMPTOM ŞÜPHESİ ARZ EDEN HASTALARIMIZIN SAYISI 5'



Şahin, umreden gelenlerin uçaktan indikten sonra sağlık kontrolüne tabi tutulduğuna işaret ederek, 'Onlardan semptom şüphesi arz eden hastalarımızın sayısı 5'tir. Bunları karantina ile ilgili özel hastanemize aldık ama diğerlerini burada misafir ediyoruz. İnşallah 14 günün sonunda sağ salim hepsini evlerine göndeririz.' diye konuştu.



'HERHANGİ BİR SEMPTOM HALİNDE DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLECEK'



Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, bir gazetecinin 'Burada da sağlık taraması yapılıyor mu?' sorusuna, 'Burada sürekli sağlık ekiplerimiz görev halinde. Herhangi bir semptom halinde doğrudan müdahale edecekler.' yanıtını verdi.



Şahin, 'Kalan 1700 kişi hangi yurtlara yerleştirilecek?' sorusu üzerine, 'Aynı yurtlardan birinde boş kapasitemiz var. Ona göre zaten ayarlama yapıldı ve Bakanlıklarımız ona göre tahsisini yaptılar.' ifadesini kullandı.



'HER ODADA BİR KİŞİ KONAKLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Vali Şahin, umreden gelecek 1700 kişinin bu gece 24.00'e kadar ulaşmasını beklediklerini kaydetti. 'Konaklama nasıl oluyor? Odalarda kaç kişi kalıyor?' sorusu üzerine Şahin, 'Her odada bir kişi konaklatmaya çalışıyoruz ama oradaki mevcut duruma göre arkadaşlarımız bu imkanları olabildiğince rantabl bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar.' dedi.



Şahin, 'Koronavirüs belirtisi gösterenler hangi hastanede?' sorusuna, 'Zekai Tahir Burak Hastanesine aldık. Bunlar 5 kişi.' yanıtını verdi.



'Bugün karantinadan bazı kişiler kaçmaya çalıştı. Karantinadakilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor mu?' sorusu üzerine Şahin, gözlem altında tutulanların yemeklerinin, hijyen malzemelerinin ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.



Vatandaşların karantinaya alındığı andan itibaren bir kriz merkezi kurduklarını dile getiren Şahin, bu konuda vali yardımcılarının ve Gölbaşı Kaymakamının görevlendirildiğini aktardı.



KONYA VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI



Konya Valiliği'nce umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenlerin Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



'KARANTİNA TEDBİR AMAÇLI'



Açıklamada uygulamanın endişe edilecek durum olduğu için değil tamamen tedbir amaçlı hayata geçirildiği belirtildi. Umreden dönenlerin çoğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, kentte geniş sağlık imkanına sahip olunması, Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapmasının, karantina bölgesi olarak Konya'nın seçilmesinde etkili olduğu belirtildi.



Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi; 'Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı.



'14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAKLAR'



Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü. Devletimiz tarafından uygulanmakta olan Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışında seyahat amaçlı bulunan (umre seyahatleri dahil) tüm vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri genel bir planlamaya göre yapılmaktadır. Bu kapsamda umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız, Ankara ve Konya İllerinde karantinaya alınmıştır.



'ŞİKAYETİ OLMASA DA VATANDAŞLARIMIZ 14 GÜN İZOLE EDİLEREK TAKİP EDİLECEK'



Valiliğimize ulaşan ve sosyal medyaya yansıyan bazı paylaşımlardan karantina bölgesi olarak neden İlimizin seçildiği ve herhangi bir vaka durumunun olup, olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir. Daha önceki umre kafilelerinde şikayeti olmayan vatandaşlarımızın evinde 14 gün izole edilme uygulaması umreden dönen bir vatandaşımızda Corona Virüs saptanmasıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla değiştirilmiş, yeni uygulamaya göre şikayeti olmasa da vatandaşlarımızın evlerine gönderilmeden uygun bir mekanda 14 gün izole edilerek takip edilmelerine karar verilmiştir.'