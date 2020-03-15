17 ülkeyle kara ve hava yolu ulaşımı durduruldu

Corona virüs önlemleri kapsamında 17 ülkeye sınırlar kapatıldı. Son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinde alındı. Liderler iki ülke arasıdaki kara ve hava yolu ulaşımın geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.



Virüsün yayılmaya başlamasının ardından 3 Şubat'ta Çin, 23 Şubat'ta İran, 29 Şubat'ta da Irak, İtalya ve Güney Kore ile uçuşlar yasaklandı.



Son olarak da Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruldu.



YURDIŞINDAN GELECEKLERE KARANTİNA ŞARTI

Bu ülkelerle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan'daki Türk vatandaşı öğrenci ve turistler 17 Mart salı günü lokal saatle 24.00'e kadar, 14 gün karantina şartıyla ülkeye dönüş yapabilecekler. Tahliyelerin Türkiye'den gönderilecek uçaklarla yapılması planlanıyor.



Uçuş yasağı olan ülkelerden gelen yabancılar kara sınır kapılarından da Türkiye'ye alınmayacak.



Ayrıca son 14 gün içinde bu ülkelerden birinde bulunmuş olanların Türkiye'ye girişi de yasak. Türk vatandaşları ise 14 gün gözlem sonuçlara göre gerekirse de karantina altında olacaklar ..



Türkiye Gürcistan arasındaki Sarp sınır kapısından yolcu giriş çıkışı da yasaklandı. Kapı geçici bir süre için karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldı.



Deniz sınırlarında da önlemler artırıldı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin 24 saat önce yapması gereken bildirim zorunluluğu 48 saate çıkarıldı.



Gemilerin son gittikleri 10 limana ve bu limanlardan yolcu alıp almadıklarına da bakılacak.



Önlemler kapsamında İran'la kara ve demiryolu, Irak ve Bulgaristan'la da demiryolu ulaşımı durduruldu.



