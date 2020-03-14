Türkiye ve Azerbaycan'dan kritik korona kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı.



KARA VE HAVA YOLU ULAŞIMI DURDURULDU



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı" denildi Kaynak : İHA

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