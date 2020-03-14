Terör destekçisi Türk Tabipler Birliği, koronayla mücadeleye zerre katkıda bulunmadı

Her fırsatta terör örgütü destekçiliği yapan, asıl görevini unutup siyasi dalgalara kapılarak Türkiye'yi ileri taşıyacak projelere muhalefet eden Türk Tabipler Birliği, koronavirüs vakasının ardından kayıplara karıştı.
PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Kanal İstanbul ve Milli SİHA'lar gibi mega projelere ket vurma peşine düşen Türk Tabipler Birlliği, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından kayıplara karıştı.
Asıl görevini unuttu
Siyasi dalgalara kapılıp tepki çeken birçok açıklamaya imza atan TTB, asıl görevini adeta unuttu. Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerine zerre destek vermeyen TTB, halkı bilinçlendirmek adına da en ufak bir adım dahi atmadı.
PKK'nın ilaç vurgununa seyirci kaldı
Gezi olaylarında başrolde olan, terör örgütü PKK'nın arka bahçesi haline gelen Türk Tabipler Birliği, üzerine vazife olmayan her konuda görüş bildirirken, PKK'nın 250 milyon liralık ilaç vurgunu karşısında sus-pus olmuştu. Ne Türk Tabipler Birliği ne de Eczacılar Odası tek cümlelik kurumsal açıklama yayınlamamıştı.
Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktılar
PKK vurgunlarına sessiz kalan TTB, Türkiye'nin terör operasyonları konusunda muhalefet yapmaktan geri durmadı. Türk Tabipler Birliği, TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan rahatsız olmuş, operasyonla ilgili, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapmıştı.