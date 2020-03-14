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Korona selamlaşmasında gerginlik

Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de farklı önlemler alınmaya başlandı. Alınan tedbirler arasında tokalaşmama da yer alıyor.

Güncel / 14 Mart 2020 Cumartesi 10:18
Korona selamlaşmasında gerginlik
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Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarının ardından bir takım önlemler alan halk, özellikle temas olmaması için selamlaşmamaya özen gösteriyor.  

Tokalaşmamaya dikkat eden halk kendi arasında farklı yöntemler kullanıyor. El sıkışmak yerine dirsek değdirerek selamlaşmayı tercih ediyorlar. Farklı yöntemler kullanılması ise bu duruma henüz alışmamış olan kişilerde hem şaşkınlık hem gerginlik yaratıyor. 


Vatandaşın bu durumu kameralara yansıyınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

KoronavirüsTürkiye

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