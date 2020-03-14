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'Korona Danışma Hattı' hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Sağlık / 14 Mart 2020 Cumartesi 15:50
'Korona Danışma Hattı' hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, 'Alo 184' üzerinden hizmet vermeye başladı. Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Sağlık Bakanı Koca: Alo 184'ü korona danışma hattına dönüştürüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Koca, 'Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz' dedi.

Alo 184 üzerinden danışmanlık hizmeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e koronavirüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı. Bakanlık yetkilileri, koronavirüs hakkında 'Alo 184' hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu

Tedirginlik yaşamayın

Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi. Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor..

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