İsrail'de koronavirüs alarmı!

İsrailli yetkililer Kovid- 19 salgını nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta felç eden koronavirüs salgını İsrail'i de vurdu.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmasının ardından İsrailli yetkililer, salgın nedeniyle ülkede acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce okulları tatil eden yönetim; kafe, restoran, eğlence mekanları, spor merkezleri, AVM ve kreşlerin de 15 gün kapatılmasına karar verdi.