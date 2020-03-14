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İsrail'de koronavirüs alarmı!

İsrailli yetkililer Kovid- 19 salgını nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Dünya / 14 Mart 2020 Cumartesi 21:32
İsrail'de koronavirüs alarmı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta felç eden koronavirüs salgını İsrail'i de vurdu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmasının ardından  İsrailli yetkililer,  salgın nedeniyle ülkede acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce okulları tatil eden yönetim; kafe, restoran, eğlence mekanları, spor merkezleri, AVM ve kreşlerin de 15 gün kapatılmasına karar verdi.

Sağlık BakanlığıKoronavirüsİsrailÇin

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