İsrail'de koronavirüs alarmı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta felç eden koronavirüs salgını İsrail'i de vurdu.



ACİL DURUM İLAN EDİLDİ



İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmasının ardından İsrailli yetkililer, salgın nedeniyle ülkede acil durum ilan edildiğini bildirdi.



Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce okulları tatil eden yönetim; kafe, restoran, eğlence mekanları, spor merkezleri, AVM ve kreşlerin de 15 gün kapatılmasına karar verdi.

