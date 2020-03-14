Güney Kore dizisi 2018'de açık açık söylemiş

Son günlerde tüm dünyada hızla yayılan ve paniğe neden olan koronavirüsü konu edinen Güney Kore dizisi My Secret Terrius'ın koronavirüs kehaneti olduğu ortaya atıldı.



Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılan dizi tüm dikkatleri üzerine çekti.



En önemlisi de koronavirüsü bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmesi dikkatlerden kaçmadı.



Dizinin, korona virüsü ele alarak işlediği sahnenin sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi soru ve şüpheleri de beraberinde getirdi.



