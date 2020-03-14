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Flaş açıklama Trupm'ın testi pozitif mi?

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs testi yaptırdığını ifade ederek, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." dedi.

Dünya / 14 Mart 2020 Cumartesi 19:17
Flaş açıklama Trupm'ın testi pozitif mi?

Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

"Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

Ülkede eyaletler arasında da seyahat kısıtlamasına gidilebilir

Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.

Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi." diye konuştu.

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