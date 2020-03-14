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Esnaf protesto hakkını kullandı

İstanbul'da bir esnafın 8 Mart günü eyleme katılan polise saldırıp taşkınlık yapan kadınlara su satmayarak tepkisini gösterdiği görüntüleri paylaşarak hedef gösterdi

Güncel / 14 Mart 2020 Cumartesi 17:46
Esnaf protesto hakkını kullandı
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde içlerinde çok sayıda marjinal örgütün bulundupu bir grup kadın Valiliğin yasağına rağmen Taksim ve İstiklal'e çıkmak isteyince, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı. 

Eyleme katılan provakatör gruplar polise saldırıp taşkınlık yapmıştı.

İstanbul'da Efe Gıda isimli bir dükkan o eyleme katılan kadınlara su satmak istemeyince eylemcilerden biri bu görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.

HEDEF GÖSTERİP, KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerin altına 'Kadıköy Halitağa Caddesi Gençlik Sokak üzerinde bulunan Efe Gıda 8 Mart günü eyleme katılan kadınlara su satmadı.Bu da belgesi #KadınDüşmanıEfeGıda' notunu düştü.

Esnafların açıkca hedef gösterildiği paylaşım çok sayıda olumsuz tepki aldı. Esnaflar alehine başlatılan bu karalama kampanyasına tepki gösterenler, esnafın kendi protesto hakkını kullandığını savundu. 

İşte o skandal paylaşım;






Sosyal MedyaProtesto8 Mart Dünya Kadınlar GünüTaksimİstiklal

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