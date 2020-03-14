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Dolandırıcıların yeni yöntemi korona testi

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." uyarısında bulundu

3. Sayfa / 14 Mart 2020 Cumartesi 19:45
Dolandırıcıların yeni yöntemi korona testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekerek 'Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın.' uyarısında bulundu.

Koronavirüs yayılma haritası

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs taraması kapsamında kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığına dikkati çeken Koca, 'Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım.' ifadelerini kullandı.

Emniyet de uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü de aynı konuda yaptığı açıklamada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

'Koronavirüs risk taraması, ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya haber vermesini bekliyoruz.'

KoronavirüsTwitterDolandırıcılıkSağlık Bakanı

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