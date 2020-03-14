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AVM'ler için son dakika koronavirüs kararı!

Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri koronavirüs salgını nedeniyle değiştirildi. AVM'ler, saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek.

Güncel / 14 Mart 2020 Cumartesi 12:01
AVM'ler için son dakika koronavirüs kararı!

Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. Toplantılar, davetler, yürüyüş etkinlikleri iptal edildi. Okulların bir haftaık ara tatili öne çekilirken, 1 hafta da uzaktan eğiim uygulanacak.

KoronavirüsAlışveriş

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