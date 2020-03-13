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Türkiye'de bir kişi de daha koronavirüs görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi

Sağlık / 13 Mart 2020 Cuma 07:53
Türkiye'de bir kişi de daha koronavirüs görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.' ifadelerini kullandı.


TwitterSağlık Bakanı

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