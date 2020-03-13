Trump ABD'de alınan kararları açıklandı!

ABD Başkanı Donald Trump ABD'de ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Trump, yaptığı açıklamada 'Tüm hastanelerde en üst performansı gösterebileceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vermiş bulunmaktayız' dedi.
50 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI
'Virüsle mücadele kapsamında 50 milyar dolarlık bütçeyi de belirlemiş bulunuyoruz' diye konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı: 'Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek. Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak. Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak. Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak.'
'BİR AY İÇİNDE 5 MİLYON TEST KİTİ HAZIR HALE GELECEK'
ABD Başkanı, 'Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek' bilgisini vererek, 'Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz. Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak. Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz' diye kaydetti.