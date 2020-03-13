Korona onu da yola getirdi!

Sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımlarıyla bilinen ve en son Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweet'lerle büyük tepki çeken Berna Laçin, Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsle ilgili gerekli tüm önlemleri alan devleti takdir etti. Bir Twitter kullanıcısı, Laçin''in sosyal medyada yaptığı paylaşıma 'Korona bak seni nasıl da yola getiriyor.' şeklinde yorum yaptı.



'Tüm bakanlık ve birimlerin tedbirine alkış'

Twitter hesabından açıklama yapan Laçin, 'Alınan kararlar harika. Biz de vatandaşlar olarak tüm kararlara riayet edip kişisel hijyenimize dikkat edersek Corona'yı en hafif atlatan ülke oluruz, ekonomimiz de minumum zararla kurtulur, Corona ile mücadele için çalışan tüm Bakanlık ve birimlerin tedbirine alkış.' ifadeleriniş kullandı.



Berna Laçin'in paylaşımına yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:







