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İtalya'da 250 kişi hayatını kaybetti

İtalya koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi daha arttı, ölü sayısı 1266 vaka 17 bin 660 oldu.

Dünya / 13 Mart 2020 Cuma 18:39
İtalya'da 250 kişi hayatını kaybetti

Çin'in ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.

BİR GÜNDE AÇIKLANAN EN YÜKSEK ÖLÜM

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Ülkede, mevcut vaka sayısının 17 bin 660'a çıktığını bildiren Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi artarak 1266'ya yükseldiğini açıkladı.Öte yandan Borrelli'nin açıkladığı sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

ECZANELER VE GIDA TEDARİKÇİLERİ HARİÇ TÜM MAĞAZALAR KAPATILDI

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat vermişti. Conte, daha önce de salgın nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar euroluk kaynak açıklamıştı.

İtalya

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