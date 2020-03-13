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İSMAİL SAYMAZ MADARA OLDU!

Gazeteci İsmail Saymaz, Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek ve sunucu Türker Akıncı'ya iftiralar atarak Oda Tv soruşturmasını önceden bildiklerini iddia etmişti. Ancak Saymaz attığı iftiralar karşısında madara oldu.

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 12:52
İSMAİL SAYMAZ MADARA OLDU!

MİT mensuplarını deşifre eden Oda TV'i savunan İsmail Saymaz iftiralara doymadı. Halk TV yayınına Osman Gökçek ve Türker Akıncı'nın bağlanmasına engel olan Saymaz sosyal medya hesabından iyi ki yaptım Haddinizi bileceksiniz dedi. Bunun üzerine Sunucu Türker Akıncı, Saymaz'a ağzının payını verdi. Akıncı paylaştığı mesajda 'haddini bilecek olan sensin, Devlete düşmanlık yapanı savunmak sende hobiye dönüşmüş. Hem iftira at hem de namustan bahset  korkma İsmail Saymaz' diye yazdı. Bunun üzerine Saymaz bu kez de Akıncı'yı twitter'dan engelledi. Tüm bunlar Saymaz neden bu kadar korkuyor şeklinde yorumlara yol açtı. 

Sosyal MedyaTürker AkıncıTwitterİsmail SaymazOsman Gökçek

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