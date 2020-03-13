İngilizlerden büyük skandal!

New York Times'ın (NYT) ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından İngiliz haber sitesi BBC büyük bir skanldala imza attı.



BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye'den bir fotoğraf kullandı.



GELEN TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRDİLER



BBC'nin bu olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdiği görüldü.





