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İngilizlerden büyük skandal!

New York Times'ın (NYT) ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından bugün de aynı skandala BBC imza attı. BBC gelen tepkiler üzerine fotoğrafı değiştirdi. NYT de gelen tepkiler üzerine fotoğrafları değiştirmişti

Dünya / 13 Mart 2020 Cuma 13:14
İngilizlerden büyük skandal!

New York Times'ın (NYT) ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından İngiliz haber sitesi BBC büyük bir skanldala imza attı.

BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye'den bir fotoğraf kullandı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRDİLER

BBC'nin bu olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdiği görüldü.


New York TimesTürkiyeDonald Trump

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