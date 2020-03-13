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Enver Aysever takdir toplayan Sağlık Bakanı'nı hedef aldı!

Gazeteci Enver Aysever, alınan önlemlerden dolayı takdir edilen Sağlık Bakanı'nı hedef gösterdi.

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 18:50
Enver Aysever takdir toplayan Sağlık Bakanı'nı hedef aldı!

Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da en son Türkiye'de görüldü.

Uzun süre koronavirüsten etkilenmeyen Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öncülüğünde alınan önlemler etkili oldu.

Bakan Fahrettin Koca hem süreci şeffaf yürütmesi hem de önlemleri zamanında alması nedeniyle takdir toplardı.

ENVER AYSEVER'DEN SKANDAL TWEET

Gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabından Türkiye'de ve dünyada takdir toplayan Fahrettin Koca'yı hedef gösterdi.

Tüm sürecin şeffaf yürütülmesine rağmen halkın paniğe sevk edecek bir tweet atan Aysever  'Sağlık bakanına güvenen mi dersiniz... Süreç başarılı yönetiliyor diyen mi ararsınız... Ah benim güzel ülkem... İyi uykular sana.' diye yazdı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KoronavirüsFahrettin KocaEnver AyseverTürkiyeSağlık Bakanı

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