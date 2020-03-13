Cezaevlerinde ziyaretler ertelendi!

Adalet Bakanı Gül: 'Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.'



''AÇIK VE KAPALI CEZAEVLERİ GÖRÜŞLERİ 2 HAFTA SÜREYLE ERTELENDİ''



Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar:



Adalet Bakanlığımıza dair aldığımız önlemleri uygulayacağız. Dün toplantıda aldığımız kararlar oldu. Nisan sonuna kadar yurt dışı seyahatlerinin iptali konusunda kararları almıştık.



Özellikle bugün itibari ile ceza infaz kurumları kapsamında, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, kabul durumunda solunum enfeksiyonu olanların belirli bir alana alınması kararlaştırıldı. Açık ve kapalı cezaevilerinde 2 hafta boyunca görüşler ertelenmiştir. Kamuda çalışanların özel izinleri ertelenmiştir. Bu haklar ise saklıdır, daha sonra verilecektir.