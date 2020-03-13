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Bir hakim ile iki savcıya ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan bir hakim ve iki savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 08:05
Bir hakim ile iki savcıya ihraç

HSK Genel Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, FETÖ ile irtibat ve iltisakları sabit görülen, daha önce görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece hakimi Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Semih Kır ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı meslekten çıkarıldı.

HSK Genel Kurulu, 10 Ekim 2019'da meslekten çıkarılmalarına karar verilen eski hakimler Selver Öztürk Taşdelen, Zeynep Ergün, Atilla Öztürk, Celal Sünger ve Adem Narçin ile eski savcı Muhammet Ali Akkuş'un yeniden inceleme taleplerini ise reddetti.

Kaynak : AA

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TaşdelenBalcıCumhuriyet SavcısıResmi Gazete

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