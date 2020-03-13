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Benzine ikinci büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 61 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geldi. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim yapıldı, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı

Ekonomi / 13 Mart 2020 Cuma 08:20
Benzine ikinci büyük indirim geliyor

Rusya ve Suudi Arabistan arasında başlayan petrol krizi Türkiye'ye yaradı. OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

BENZİNE İKİNCİ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Brent petrolün 31 dolara kadar gerilemesinin ardından Salı günü benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan tarihi indirimin ikincisi geliyor.

EPGİS'in yaptığı açıklaya göre benzine 51 kuruşluk ikinci büyük indirim geldi.İndirim bu gece pompaya yansıyacak.

Petrol KriziPetrolRusyaSuudi Arabistan

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