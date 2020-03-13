Benzine ikinci büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 61 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geldi. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim yapıldı, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı