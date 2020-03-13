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Benzinde çifte indirim yapıldı

Benzin fiyatında çifte indirime gidildi. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

Ekonomi / 13 Mart 2020 Cuma 15:39
Benzinde çifte indirim yapıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını benzini de vurdu. Benzin fiyatlarındaki ani düşüş pompaya da ikinci kez yansıdı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KoronavirüsDolarBenzinTürkiyePetrol

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