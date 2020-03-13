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Bakan Akar açıkladı: Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak

Ankara'da Türk-Rus heyetleri arasında dört gündür devam eden görüşmeler olumlu şekilde sürdü ve toplantılar bugün tamamlandı.

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 13:30
Bakan Akar açıkladı: Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak

Hazırlanan metnin iki tarafça imzalandığını açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'İmzalar atıldı ve yürürlüğe girdi. İlk uygulamayı 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz' dedi. Akar ayrıca, Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacağını ve faaliyetlerin birlikte yönetileceğini ifade etti.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz.

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

Milli Savunma Bakanı

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