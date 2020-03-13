İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen 'Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler'le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı.



Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.



Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.



Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.



Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.











Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Göçmenlerin Meriç Nehri'nden lastik botlarla, Pazarkule Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ve çevresinde geçiş için bekleyen göçmenlere şiddeti sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin, mermi, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile yaptığı müdahalelerde 3 göçmen hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.



Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında Sağlık Bakanlığı'nca kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde, Yunan müdahalesiyle yaralanan ve hasta olanların tedavisi yapılıyor.



İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan polisinin sert müdahalesine maruz kalan 3 bin göçmenin olduğunu belirterek, 'Bugüne kadar burada kurulan sahra çadırlarımızda 3 bine yakın kişi muayene oldu.







Atılan gaz bombaları, gaz fişekleri sonrasında. Yaralılarımız olduğunda burada bulunan ambulanslarımızla hastanelerimize sevk ediyoruz. Burada 24 saat esaslı acil tıp doktorlarımız ve sağlık personelimiz var. Yaklaşık bu çadırlarda 20 sağlık çalışanımız hizmet vermekte. Şu anda sizde gördüğünüz gibi gaz bombaları atıyor ve birazdan gözlerimiz yaşaracak.



Maalesef bu tarafta insanlık hizmetleri verilirken karşı tarafta yapılanları dünya insanlığının vicdanlarına havale ediyoruz. Günlük burada 500 hasta bakıyoruz. Hasta çocuklara, çocuk uzmanları doktorlarımız müdahale etmektedir' diye konuştu.



Yunan askerlerinin müdahalesinin çok sert olduğunu belirten Kalkan, 'Buraya gelenler arasında sırtından ateşli silahlı yaralanmaları, sırttan vurulmalar, plastik mermi ile yaralanmalar olmakta. Şu anda 13 yaralı göçmenin tedavisi hastanelerimizde sürüyor' dedi.



'SAHA TEMİZLİĞİ YAPILIYOR'



Kalkan, göçmenlerin bulunduğu alanın temizliğinin yapıldığını ifade ederek, 'Her türlü ilaçlama dezenfeksiyon sağlanmakta.



112 sağlık hizmetleri sayın valimizin koordinesi ile burada tüm ekipler bir iş birliği içinde insanlığa ve göçmenlere hizmet etmek için konuşlanmış durumdayız. Corona virüs karşı da gerekli temizlik önlemleri alınmaktadır' diye konuştu. Yunanistan 'a geçmek için'ye gelen göçmenler,çevresinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Göçmenlerin'nden lastik botlarla, Yunanistan 'a geçişleri sürerken, Yunan güvenlik güçlerinin'nın tampon bölgesinde ve çevresinde geçiş için bekleyen göçmenlere şiddeti sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin,ile yaptığı müdahalelerde 3 göçmen hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.yakınlarında'nca kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde, Yunan müdahalesiyle yaralanan ve hasta olanların tedavisi yapılıyor.İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan polisinin sert müdahalesine maruz kalan 3 bin göçmenin olduğunu belirterek, 'Bugüne kadar burada kurulan sahra çadırlarımızda 3 bine yakın kişi muayene oldu.Atılan gaz bombaları, gaz fişekleri sonrasında. Yaralılarımız olduğunda burada bulunan ambulanslarımızla hastanelerimize sevk ediyoruz. Burada 24 saat esaslı acil tıp doktorlarımız ve sağlık personelimiz var. Yaklaşık bu çadırlarda 20 sağlık çalışanımız hizmet vermekte. Şu anda sizde gördüğünüz gibi gaz bombaları atıyor ve birazdan gözlerimiz yaşaracak.Maalesef bu tarafta insanlık hizmetleri verilirken karşı tarafta yapılanları dünya insanlığının vicdanlarına havale ediyoruz. Günlük burada 500 hasta bakıyoruz. Hasta çocuklara, çocuk uzmanları doktorlarımız müdahale etmektedir' diye konuştu.Yunan askerlerinin müdahalesinin çok sert olduğunu belirten Kalkan, 'Buraya gelenler arasında sırtından ateşli silahlı yaralanmaları, sırttan vurulmalar,ile yaralanmalar olmakta. Şu anda 13 yaralı göçmenin tedavisi hastanelerimizde sürüyor' dedi.Kalkan, göçmenlerin bulunduğu alanın temizliğinin yapıldığını ifade ederek, 'Her türlü ilaçlamasağlanmakta.112 sağlık hizmetleri sayın valimizin koordinesi ile burada tüm ekipler bir iş birliği içinde insanlığa ve göçmenlere hizmet etmek için konuşlanmış durumdayız. Corona virüs karşı da gerekli temizlik önlemleri alınmaktadır' diye konuştu.

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