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2,5 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Bursa’nın İnegöl ilçesine 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 13 Mart 2020 Cuma 19:56
2,5 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
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Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak’ta evde oyun oynayan 2,5 yaşındaki Abdulselam M. çıktığı koltuğun üzerinden açık olan camdan aşağı bakarken 3 kattan aşağı düştü. Olayı fark eden komşular çocuğun yardımına koştu. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirilen küçük Abdulselam, tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : İHA

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