Yunanistan'da Korona virüsten ilk ölüm!

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.



Can kayıplarının 10'u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong'dan olmak üzere 3 bin 172'ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793'e çıktı.



Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793'e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253'e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701'e geriledi.



Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Covid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin'de 'ithal vaka' olarak adlandırılan vakaların sayısı 85'e yükseldi.



Covid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong'da ise 129'a çıktı.



Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM



Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden corona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti.



İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.



KÜBA'DA İLK VAKALAR



Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.



Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Covid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.



Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.



ABD'YE SEYAHATLAR 30 GÜN ASKIYA ALINDI



ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.



Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.



'Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu.' diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.



İTALYA'DA BİLANÇO BÜYÜYOR: 827 ÖLÜ



İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren Corona virüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.



Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.



Öte yandan Borrelli'nin açıkladığı sayı, 'bir günde açıklanan en yüksek ölüm' olarak kayıtlara geçti.



TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.



FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ



Fransa'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 48'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.



İSPANYA'DA CAN KAYBI 54'E ÇIKTI



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı İspanya'da, ölü sayısı 7 kişi daha artarak 54'e çıktı.



İspanya'daki özerk yönetim yetkililerinden açıklanan yeni verilere göre, ülke genelinde virüs teşhisi konulanlardan ölenlerin sayısı 54'e, vaka sayısı ise 2 bin 236'ya yükseldi.



DSÖ CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ İLAN ETTİ



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne corona virüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.



Tedros, 'Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı. Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik' dedi.



PANDEMİ (KÜRESEL SALGIN) NEDİR?



DSÖ, daha önce corona virüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.



BULGARİSTAN VE İSVEÇ'TE İLK ÖLÜM



Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı.



Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bir hastane corona virüs nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Bulgaristan'da daha önce 6 vaka bildirilmişti.



İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 354'E YÜKSELDİ



İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.



Diğer taraftan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.



IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ



Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Kerbela İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede corona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.



Bağdat yönetimi, Covid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.



HOLLANDA'DA VE İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR



Hollanda Sağlık Bakanlığı ülkedeki vaka sayısının 503'e çıktığını bildirdi. İngiltere'den yapılan açıklamada ise ülkede tespit edilen vaka sayısının 456'ya çıktığı duyuruldu.



TÜRKİYE'DE İLK VAKA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



Gece saatlerinde kemeraların karşısına geçen Koca, 'Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir.' dedi.