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YÖK, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tatilin öğrenciler için geçerli olacağı üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacağı, bu konuda önümüzdeki günlerde rektörlerle yapılacak değerlendirme sonrası karar verileceği bildirildi.

Eğitim / 12 Mart 2020 Perşembe 19:37
YÖK, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil ilan edilmesinin ardından YÖK'ün aldığı tedbirlerin detayları belli olmaya başladı.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitelerdeki bütün koronavirüs tedbirleri, YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerle sürekli temas halinde yürütülecek. 3 haftalık tatil sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına koronavirüsün seyrine göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirmesinin ardından karar verilecek.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

- İdari ve akademik personele tatil önümüzdeki günlerde değerlendirilecek

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin tatiline ilişkin önümüzdeki günlerde rektörlerle yapılacak değerlendirme sonrası karar verilecek.

Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmaması planlanıyor. Üniversiteler, tatil bitiminde dersler konusunda gerekli tedbirleri alacak ve akademik takvimlerini bu tatil sonrasında güncelleyebilecekler.

Kaynak : AA

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