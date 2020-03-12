Uzaktan eğitim nasıl gerçekleşecek?

Beştepe'de düzenlenen Corona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve lise eğitimi veren okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildiğini, 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta da uzaktan eğitim alınacağını açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıyor.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;



Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.



Öğrencilerimizden 1 haftayı dinlenerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz.



23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak. 23 Mart'tan itibaren ders ortamını eve taşıyacağız. Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.



Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.



Uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve uzun sürdir devam eden çalışmalarımız son haline getirilmiştir. Öğrenciler isterlerse televizyonlardan isterlerse internetten uzaktan eğitime ulaşabilir.



Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.'



Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.



Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip Corona virüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.



Tatil durumu özel okullar için de geçerli. Sadece 11 ve 12. sınıflar EBA sistemine dahil değil, onlar için de ne yapabiliriz bakacağız.



Milli Eğitim'e bağlı kreşler için de tatil geçerli.



Bu kararlar virüsün yayılmaması için alınmıştır.



Uzaktan eğitim yeni bir kaç kanal üzerinden verilecek. Ayrıntılarını paylaşacağız.



Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.



Pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu değil.