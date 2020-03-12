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TSK'dan koronavirüs önlemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerin belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacağını açıkladı.

Güncel / 12 Mart 2020 Perşembe 09:01
TSK'dan koronavirüs önlemi

Türkiye, koronavirüse karşı önlemlerini artırdı.

Okullarda ara tatilin erkene alınması gündemde.

Her yerde dezenfekte çalışmaları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi önlemlerini aldı.

ÇARŞIYA ÇIKIŞ YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerin hafta sonu iznine bir süre çıkmayacağını duyurdu.

Bakan Akar, 'Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak' şeklinde konuştu.

Hafta SonuTürk Silahlı KuvvetleriSavunma BakanıTürkiye

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