TSK'dan koronavirüs önlemi

Türkiye, koronavirüse karşı önlemlerini artırdı.



Okullarda ara tatilin erkene alınması gündemde.



Her yerde dezenfekte çalışmaları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi önlemlerini aldı.



ÇARŞIYA ÇIKIŞ YOK



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerin hafta sonu iznine bir süre çıkmayacağını duyurdu.



Bakan Akar, 'Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak' şeklinde konuştu.