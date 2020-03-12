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Suriyelilerin ülkelerine gidişleri durduruldu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında üç ayları ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin geçişleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Güncel / 12 Mart 2020 Perşembe 09:09
Suriyelilerin ülkelerine gidişleri durduruldu

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında gitmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

Suriyelilerin bugün sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar ülkelerine gidişleri durdurulurken yaklaşık 100 kişilik Suriyeli grup, sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verilmiyor. 2 Mart tarihinden itibaren 3 bin Suriyeli üç ayları ülkesinde geçirmek için Suriye'ye geçiş yapmıştı.

ÖncüpınarAfrinOnlineSuriyeSınır Kapısı

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