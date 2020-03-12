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Röntgen filmleri ilk kez yayınlandı!

Çin'den dünyaya yayılan virüsün iki hasta üzerindeki etkisi, salgındaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Yayınlanan röntgen kayıtlarında, akciğerlerin doluluk oranı ve virüsün etkileri ortaya çıktı

Sağlık / 12 Mart 2020 Perşembe 09:15
Röntgen filmleri ilk kez yayınlandı!

ABD'de bulunan Kuzey Amerika Radyoloji Topluluğu tarafından paylaşılan röntgen görüntüleri koronavirüsünün ciğerlere nasıl etki ettiğini gözler önüne serdi. Uluslararası basın kuruluşlarına yansıyan görüntülerde Wuhan'daki deniz ürünleri pazarında çalışan 44 yaşındaki bir coronavirüs hastasının ciğerlerindeki doluluk oranı görülüyor.



Yapılan açıklamada röntgeni çekilen 44 yaşındaki hastanın 25 Aralık 2019'da hastaneye öksürük ve yüksek ateş dolayısıyla gittiği ve tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer doktorların müdahalesine rağmen hastanın bir hafta sonra öldüğünü aktardı.




İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'deki haberde; Wuhan'a gittikten sonra hastalanan 54 yaşındaki bir kadının ciğer röntgenleri paylaşıldı. Hastanın yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği belirtilirken, hastaya oksijen ve antibiyotik verildiği belirtildi. Japonya'ya döndükten sonra hastanın ilaç tedavisiyle birlikte iyileştiği açıklandı. Haberde, bu tür değişikliklerin SARS ve MERS hastalarında ki duruma benzediği belirtildi.

Doluluk OranıKuzey AmerikaDaily MailUluslararasıYüksek Ateş

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