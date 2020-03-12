Koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alındı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.



İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



'Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.



İLK, ORTA VE LİSELER 1 HAFTA TATİL



İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam etmeleri sağlanacak.



Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.



ÜNİVERSİTELERE 3 HAFTA TATİL



Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir.



Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne bağlı olacaktır.'



YÖK'TEN AÇIKLAMA



YÖK'ten koronavirüs tatili ile ilgili bir açıklama geldi.



Yapılan açıklamada 'Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.' denildi.



NİSAN AYININ SONUNA KADAR MAÇLAR SEYİRCİSİZ



Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi.



YURT DIŞINA ÇIKIŞLARA SINIRLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı programlarını ertelediğini bildirdi.



Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak.



Yurt dışına çıkmak isteyenlerin planlarını ertelemeleri istendi.

