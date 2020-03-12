Koronavirüse yakalanan kişiyle ilgili açıklama geldi!

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 (yeni corona virüsü) Türkiye'ye de sıçradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki koronavirüs toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.



'HASTANIN DURUMU İYİ'



Kalın, hasta olan kişiyle ilgili soruya 'Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Hasta olan kişinin sağlık durumu iyi, onunla birlikte karantinaya alınanların da durumları iyi. Bu karantina ve tedavi sürecinin devam etmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKAYI SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMIŞTI



Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı' dedi. Hastanın virüsü Avrupa'dan kaptığı, erkek olduğu, aile bireyleri ve yakın çevresinin gözetim altında olduğu açıklanırken, vakanın hangi şehirde görüldüğü açıklanmadı.