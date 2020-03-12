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Korona virüs fırsatçılarına denetim!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Herhangi bir ürünün stoklarında eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Ayrıca bu sabah itibari ile tüm raflar doldu. Panik yapacak bir şey yok." dedi.

Ekonomi / 12 Mart 2020 Perşembe 12:03
Korona virüs fırsatçılarına denetim!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarından satır başları:

Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak

Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz

Maske öncelikle iç piyasaya verilmeli

Panik yapacak bir şey yok, Türkiye bu işi iyi yönetiyor.

İnternet üzerinden yapılan satışlarla ilgili şikayetler de var, değerlendiriyoruz

Ruhsar PekcanTürkiye

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