Korona virüs fırsatçılarına denetim!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Herhangi bir ürünün stoklarında eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Ayrıca bu sabah itibari ile tüm raflar doldu. Panik yapacak bir şey yok." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarından satır başları:
Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak
Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz
Maske öncelikle iç piyasaya verilmeli
Panik yapacak bir şey yok, Türkiye bu işi iyi yönetiyor.
İnternet üzerinden yapılan satışlarla ilgili şikayetler de var, değerlendiriyoruz