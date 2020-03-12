Korona virüs fırsatçılarına denetim!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Herhangi bir ürünün stoklarında eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Ayrıca bu sabah itibari ile tüm raflar doldu. Panik yapacak bir şey yok." dedi.