İstanbul'un göbeğinde çatışma!

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle pazarcılar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı ve silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de bıçakla yaralandı. Olayda bir araç da kurşunları hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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