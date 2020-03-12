İran'da Bakanlar Kurulu'nda maske takıldı

İran'da Bakanlar Kurulu'nda bakanların Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den uzak oturması dikkat çekti.







Toplantıya katılan bakanlar koruyucu maske ve eldiven giydi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi'nin düzenlediği basın toplantısı ise sanal ortamdan yapıldı.









Basın mensupları, Musevi'ye internet üzerinden sorularını sordu.



Öte yandan corona virüs teşhisi koyulan Tahran milletvekili Zühre İlahiyan iyileşerek hastaneden taburcu edildi.



İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.





