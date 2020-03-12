İkinci el otoda şubatta en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın şubat ayında Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.



AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, şubat ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 157 bin 483 adet satış gerçekleşti.



Bunların 126 bin 671'i binek araç, 30 bin 812'si ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80,4, hafif ticari araçların payı yüzde 19,6 olarak belirlendi. Satışlarda geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış görüldü.







Şubat ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 172 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 92'si satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında yüzde 3’lük, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35’lik bir artış gerçekleşti.



En çok satan ilk 10 marka



Bu yılın şubat ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 23 bin 539 adetle VW oldu. Ardından 20 bin 714 adetle Renault, 16 bin 413 adetle Ford sıralandı.



Bunları 15 bin 609 adetle Fiat, 9 bin 218 adetle Opel, 8 bin 211 adetle BMW, 8 bin 77 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 695 adetle Hyundai, 7 bin 140 adetle Peugeot ve 5 bin 407 adetle de Toyota izledi.



Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 77'sini temsil etti.



Binek araç satışlarında Passat, Clio ve Focus yine ilk 3'te

Ocak ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 6 bin 497 adetle başı çekti.



Passat'ı, 5 bin 402 adetle Renault Clio, 4 bin 781 adetle Ford Focus izledi. Böylece geçen ay olduğu gibi listenin ilk 3 sırası değişmedi.



Ardından 4 bin 462 adetle Renault Fluence, 4 bin 214 adetle Opel Astra, 3 bin 541 adetle yine Renault Symbol, 3 bin 57 adetle BMW 3 Serisi ve 3 bin 19 adetle BMW 5 Serisi geldi.



Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 4 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Doblo'yu 3 bin 35 adetle Ford Transit /Tourneo Connect, 2 bin 862 adetle Ford Transit / Tourneo Courier, 2 bin 840 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 255 adetle VW Caddy, 2 bin 165 adetle VW Transporter, 1.625 adetle Renault Kangoo, 1.538 adetle Ford Transit, 1.352 adetle Peugeot Partner ve 937 adetle de Citroen Berlingo izledi.



Şubat ayında online pazarda en hızlı satılan marka 25 günle Opel olurken, en yavaş satılan ise 36 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz oldu.



Öte yandan, 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.



INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.